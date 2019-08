FOTO – Mistero svelato, ecco perchè Massa ha concesso rigore al Napoli

Dopo una notte di polemiche, arriva l’immagine che spiega perchè è stato concesso il rigore a Mertens e l’azione non è stata rivista al Var

Dopo la sconfitta contro il Napoli alla prima di campionato, tutta la Fiorentina e buona parte degli studi di Sky si sono scandalizzati per il rigore concesso da Massa.

Come riportato anche da Pradè nella sua intervista nel post partita, gli arbitri avrebbero concesso il penalty in base a immagini che non sono a disposizione delle emittenti televisive. A qualche ora di distanza però, emerge un frame in grado potenzialmente di mettere fine ad ogni polemica. Nell’immagine si vede chiaramente il tocco di braccio di Pulgar sul cross di Callejon.

E’ molto probabile che sia stato questo l’episodio che ha indotto Massa a concedere il rigore. Se si può infatti discutere del contatto tra Mertens e Castrovilli, sembra invece inoppugnabile la decisione di considerare come fallo da rigore la mano di Pulgar. Ancor di più se pensiamo alle nuove regole e al rigore concesso prima contro gli azzurri.

Comments

comments