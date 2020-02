Commisso: “Noi e la Juventus dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Nedved irrispettoso”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, continua ad accendere il lunghissimo post partita di Fiorentina Juventus. Le sue parole a Tg rai Toscana.

“Siamo ancora arrabbiati perché nessuno si è scusato con noi, né Nedved né nessun altro. Se fosse stato un solo incidente non avrei parlato, ma dato che sono stati tre allora parlo. Contro Genoa e Inter c’erano rigori per noi, perché nessuno è andato al Var? Se avessero dato simulazione a Bentancur, allora sarebbe stato espulso. Noi e la Juventus dobbiamo essere trattati allo stesso modo, ha ricavi altissimi ma pagano alla Federazione quanto paghiamo noi“.

SU NEDVED – “Lui non si può mettere contro di me. Non può parlare così, è stato irrispettoso. Chiedo rispetto alla Lega per il bene del calcio italiano, non ho bisogno di chiedere favori a nessuno, però non mi piace che mi trattino come lo scemo dell’America”.

Comments

comments