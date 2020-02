Sconcerti: “Il Napoli può ambire all’Europa, ma serve una media scudetto”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista. Queste le sue dichiarazioni.

“Conte lo conosciamo per cui non mi soffermerei sulle sue parole, piuttosto quello che ho visto ieri è stata un’Inter che ha sofferto molto, ma nonostante ciò, vinceva 2-0 grazie al suo centravanti. La forza dell’Inter è stata dimostrata dal modo con cui ha rovesciato una gara che stava subendo. Dopo le vittorie su Lazio e Juventus il Napoli può ambire all’Europa, ma deve conquistare 40 punti in 17 partite. Non è facile, perchè si tratterebbe di tenere una media-scudetto, ma il Napoli deve provarci”.

