Commisso: “Sarò in curva per la gara col Napoli”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti all’esterno dell’hotel in cui sta alloggiando durante il suo soggiorno toscano.

“Sono contentissimo di essere di nuovo qua ma anche molto stanco. Sono 24 ore che non dormo. Ho regalato Ribery a Firenze e allo stesso tempo loro sono un regalo per me. E’ una leggenda e sarà importantissimo per la giovane squadra che abbiamo. Domani penso di essere in Fiesole a vedere la partita. Joe Barone sta facendo un grandissimo lavoro, la festa è riuscita benissimo. Io l’ho detto dal primo giorno, datemi tempo”.

