Juve, Nedved: “Icardi? Gioca in un’altra squadra”

Nella conferenza stampa odierna, in cui ha sostituito il tecnico Maurizio Sarri, affetto da polmonite, il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato di Mauro Icardi e Paulo Dybala.

“Icardi? Gioca in un’altra squadra. Le idee di Sarri sono entrate nello spogliatoio. Di mercato si occupa Paratici, non io. Dybala non può mai essere un problema perché è un grandissimo giocatore. Maurizio lo sta usando come centravanti e lo sta facendo molto bene, ha fatto un ottimo precampionato pur partendo dopo gli altri”.

