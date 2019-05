Comune, Simeone: “Koulibaly esempio per i giovani”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Nino Simeone, Cons. Comunale.

“Abbiamo lavorato per portare a termine la proposta di cittadinanza per Koulibaly. La città ha altre priorità ma andava fatta per tutto ciò che è accaduto in un anno calcistico che ha visto comportamenti razzisti impuniti. Appena Koulibaly ritornerà dalla Coppa d’Africa, spero per Settembre di consegnargli la cittadinanza onoraria. Koulibaly si è conquistato questa cittadinanza sul campo di calcio e fuori nel sociale. Chi fa sport a questi livelli dev’essere un esempio per i giovani e merita il nostro rispetto. Koulibaly non è napoletano di nascita ma si comporta come tale ed è un esempio da valorizzare. Non ho un ottimo rapporto con ADL ma spero che la cittadinanza data a Koulibaly, spero, possa far piacere anche al Presidente. Vorrei che alla consegna ci fossero dei bambini delle scuole elementari perchè bisogna spiegargli la motivazione della cittadinanza. Insieme al sindaco e al consiglio comunale vogliamo portare questo messaggio”.

Comments

comments