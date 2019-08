Con la terza vittoria consecutiva al debutto il Napoli sfata il tabù Franchi, Mertens si avvicina a Maradona

Con una partita fatta di tante emozioni ma anche di tante polemiche, il Napoli riesce a conquistare alla prima giornata i primi tre punti della stagione.

A proposito della prima giornata, il Napoli ha una striscia positiva di 3 vittorie consecutive al debutto. Oltre alla vittoria per 4-3 contro la Fiorentina, ci sono anche quella dello scorso anno per 2-1 con la Lazio e quella di due anni prima per 3-1 con il Verona. Va detto, inoltre, che tutti e tre i successi sono arrivati in trasferta considerando che il Napoli gioca la prima di campionato fuori casa da sei anni di fila.

Con il successo di ieri gli azzurri sfatano finalmente il tabù Firenze. Il Napoli, infatti, non vinceva a Firenze dal 9 Novembre 2014 quando un gol di Higuain regalò il successo alla squadra allenata ancora da Rafa Benitez.

Con lo splendido gol a giro segnato ieri, Mertens accorcia le distanze da Maradona e Hamsik nella classifica all time dei marcatori azzurri. L’attaccante belga ieri ha trovato il gol numero 111 in maglia azzurra e si è messo a sole quattro reti dal Pibe de Oro. Restano ancora dieci gol di distanza da Hamsik che guida questa speciale classifica con 121 gol.

Per concludere parliamo di un Insigne decisivo. L’attaccante azzurro è entrato in tutte le azioni dei quattro gol del Napoli ed ha messo a segno la prima doppietta di questo campionato guadagnandosi la momentanea posizione di Capocannoniere.

