Con l’anticipo Juve-Udinese, parte la 27° giornata: il programma completo con le dirette TV

Dopo le emozioni delle coppe europee torna il campionato di Serie A.

La 27esima giornata prende il via questa sera alle ore 20:30 con l’anticipo Juventus-Udinese, disposto per dare alla Juventus qualche giorno di riposo in più in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid in programma a Torino martedì marzo.

Chiude il programma il monday night Roma-Empoli.

Questo il programma completo delle gare della 27esima giornata con in parentesi la piattaforma dove cedere la partita in diretta.

VENERDÍ 8 MARZO:

ore 20:30 – Juventus-Udinese (SKY).

ore 18:00 – Parma-Genoa (SKY);

ore 20:30 – Chievo-Milan (DAZN).

ore 12:30 – Bologna-Cagliari (DAZN);

ore 15:00

Frosinone-Torino (SKY);

Inter-Spal (SKY);

Sampdoria-Atalanta (DAZN);

ore 18:00 Sassuolo-Napoli (SKY);

ore 20:30 Fiorentina-Lazio (SKY).

ore 20:30 – Cagliari-Empoli (SKY).

