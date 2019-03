UFFICIALE. Ranieri è il nuovo allenatore (a tempo) della Roma: “Torno a casa”

Il presidente dell’AS Roma Pallotta ha ufficializzato l’ingaggio dell’allenatore Claudio Ranieri.Per l’allenatore romano di nascita alla sua seconda esperienza sulla panchina giallorossa,un contratto fino al 30 giugno 2019.

“Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri.

L’obiettivo che abbiamo in questa stagione è finire più in alto possibile in classifica e ottenere la qualificazione in Champions League.

Per questo motivo, abbiamo deciso di chiamare un allenatore che conosca il Club, comprenda l’ambiente e sia in grado di motivare i giocatori.

Claudio risponde a tutte queste caratteristiche e si è dimostrato molto entusiasta nell’accettare questa nuova sfida”.

Contento anche Ranieri:

“Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no”.

