Condò: “Ancelotti ha scelto Napoli per pagare un debito”

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista sportivo, ha espresso alcune considerazioni ai microfoni di Sky Sport parlando di Ancelotti:

“Carlo Ancelotti ha la faccia bonaria di chi ha un rapporto cordiale con tutti: dai dirigenti ai calciatori, passando per ogni membro dello staff societario. Napoli per lui è la piazza per guadagnarsi l’ultimo spicchio di Pantheon dopo aver allenato, e soprattutto vinto tanto, nelle sue numerose esperienze internazionali all’estero.

“Non si può allenare il Napoli senza sentirsi partecipe della gente di questa città e del suo sentimento, della grande passione del suo popolo. Mister Ancelotti è venuto di nuovo in Italia per trasferirsi in una città per la quale vale la pena di spendersi. Da giovane in campo marcava Diego Armando Maradona, il paladino di Napoli; e lo faceva anche con la dovuta decisione. Ha contratto un debito che va pagato, e lui è pronto a farlo”.

