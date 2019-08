Camoranesi: “Ancelotti ha più certezze”

L’ex centrocampista della Nazionale Italiana Mauro German Camoranesi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai taccuini del quotidiano Il Mattino:

“Juventus-Napoli alla seconda di campionato? Sempre bello vedere scontri diretti nelle prime giornate. Il Napoli viene da un gran risultato contro la Fiorentina e l’ambiente sarà positivo. La Juve come al solito avrà un approccio solido. Questo scontro rappresenterà per la nuova Juve il primo e vero test-scudetto.

Sarei stato più adatto a Sarri o a Conte? Sinceramente non saprei. Per stile di gioco mi sarebbe piaciuto far parte di una squadra come il Napoli di Sarri. E Ancelotti? Immagino che il secondo anno alla guida della squadra gli dia più certezze riguardo a quello che possono dare i suoi giocatori. Juve-Napoli: chi sarà decisivo? Cito le difese delle 2 squadre. Soprattutto i portieri: Szczesny e Meret”.

Comments

comments