Conrado Valle: “Valencia interessato a Albiol e Diawara”

Conrado Valle, giornalista di As, è intervenuto durante la trasmissione di Umberto Chiariello su Radio CRC e ha parlato di Rodrigo.

Ad “Un Calcio alla Radio”, trasmissione di Umberto Chiariello, è intervenuto Conrado Valle, giornalista di As. Il discorso si è incentrato soprattutto su Rodrigo, attaccante del Valencia accostato al Napoli in questi giorni; a quanto pare, però, al club spagnolo interessano due giocatori azzurri, Raul Albiol e Diawara.

Di seguito le sue parole:

“La valutazione che il Valencia da a Rodrigo non scende sotto i 60-70 milioni di euro. Non ci sono state novità dopo le dichiarazioni di Rodrigo; il giocatore non ha garantito che proseguirà con il Valencia e la stessa società ha dichiarato che, in caso di offerte irrinunciabili, lascerà la squadra.

Albiol e Diawara piacciono molto al Valencia. Albiol è cresciuto qui e piace tantissimo alla formazione spagnola; sono due o tre anni che è accostato a questo club. Anche Diawara interessa un sacco alla società. Le due operazioni, quella di Rodrigo e quella dei due azzurri, non sarebbero comunicanti.“

