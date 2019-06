Sky – Il mercato degli esterni dipende dalle uscite

Sky Sport riporta che il mercato degli esterni del Napoli dipenderà molto dalle uscite; in tal caso le parole di De Laurentiis sono state molto chiare.

Per il Napoli, quello sugli esterni è un lavoro che sarà fatto in proporzione alle uscite che ci saranno. A riportarlo è Sky Sport ed in un certo senso le parole di De Laurentiis confermano questa linea.

Detto ciò, la situazione che si delinea, per l’emittente televisiva, è questa: Hysaj è praticamente certo dell’addio; per Mario Rui non c’è ancora nulla di sicuro ed infine Malcuit, che in caso di offerte saranno fatte delle valutazioni.

