Conte allenatore dell’Inter, i tifosi della Juventus chiedono di togliere la sua stella allo Stadium

Dopo l’esonero di Spalletti, arrivato questa mattina, manca ormai solo l’ufficialità per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

I tifosi della Juventus, però, nelle ultime ore hanno mostrato la loro delusione per la scelta dell’ex tecnico bianconero. Una delusione che è sfociata addirittura in una petizione che mira a togliere la stella dedicata a Conte presente all’Allianz Stadium di Torino.

All’interno del messaggio si può leggere: “A questo punto Boniek ne è più meritevole di Conte… Se Mourinho arrivasse alla Juve non farebbe nulla di male contro gli interisti, così come Sarri o come è stato in passato per Capello dalla Roma”.

