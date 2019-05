Di Carlo: “ADL e Ancelotti? Non esasperiamo le divergenze. Ancelotti vuole maggiore competitività”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Andrea Di Carlo, Vice Dir. Gazzetta:

“Non c’è bisogno che Conte dica ad Icardi di farsi le valigie. Il destino di Icardi era già scritto. Al momento, dipende dalle situazioni e da una clausola molto alta ma che l’Inter non può pretendere più dopo la stagione appena terminata. C’era stato un altro summit di mercato tra ADL e Ancelotti dove le posizioni erano diergenti. Non è detto che le due figure debbano andare d’accordo su ogni cosa perchè non si vive di gloria. Ancelotti chiede ciò che ritiene giusto per soddisfare la fame di vittorie dei tifosi napoletani. Quando si dice sì su tutto, da entrambe le parti, non va mai bene. Non andrei ad esasperare le discussioni con Ancelotti. E’ chiaro che per il prossimo anno Ancelotti abbia chiesto maggior competitività”.

