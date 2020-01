Conte-Capello: che discussione in diretta tv

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, el’opinionista protagonisti di una discussione accesa in diretta tv sui canali Sky dopo la partita con il Napoli.

“Mister Capello ma di che stiamo parlando? Ma quali contropiedi? L’Inter in possesso palla sa sempre cosa fare, giochiamo a memoria. Menomale che gli avversari ci temono più di chi vede le partite. Sento delle assurdità“.

Conte non gradisce l’analisi di Capello che risponde: “Allora uso un termine più moderno: ripartenze. Quello che fate in campo lo vedo benissimo, non sono mica cieco. Negli spazi siete formidabili. Ho detto le stesse cose che dici tu. Sapete difendere e pressare bene. Però la vostra forza, quando vengono avanti gli avversari, è quella di aver ripartenze formidabili. Mi sono spiegato?

