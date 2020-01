Incredibile ma vero: con l’Inter record di incasso stagionale al San Paolo per le gare di campionato

Record di incasso al botteghino in occasione del big match giocato ieri contro l’Inter in campionato. Un dato che certifica la crisi di spettatori al San Paolo.

Contro la capolista registrate 31.191 presenze per un incasso di € 848.812,14.

Se quello è il quarto in campionato dopo le gare con Brescia (45.770), Verona (38.686) e Sampdoria (32.679), per quanto riguarda l’incasso invece è record stagionale in campionato.

Ma la cosa che sorprende è che il record (parziale) d’incasso stagionale per le gare di campionato è appena di € 848.812,14.

