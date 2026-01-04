Conte in conferenza:”Sono molto soddisfatto ma dobbiamo essere più cinici”.

Conte ha commentato in conferenza stampa la vittoria con la Lazio mostrando soddisfazione ma anche preoccupazione per le prossime partite una dietro l’altra con tante defezioni

Gol su palla inattiva, “Finalmente!” sembra aver detto. “Sì la mia risposta “Finalmente!”, lascia presupporre che prepariamo anche soluzioni sulle palle inattive. Amir dovrebbe essere più convinto, aveva avuto una palla importante anche contro la Cremonese. Anche oggi sono molto contento della prestazione della squadra, è stata di alto livello perchè giocare qui contro la Lazio è difficile per tutti. Avere sempre il pallino in mano significa aver fatto una partita importante con pulizia tecnica. Manca ancora il cinismo, ma sono molto contento. Quando abbianiamo questa qualità alla giusta attenzioni nelle entrambe le fase ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni. Ora ci sta da affrontare una partita ogni tre giorni, non so cosa accadrà. Ci sarà un sovraccarico per diversi giocatori. C’è stato il problema del rosso per Mazzocchi e dell’infortunio alla caviglia per Neres. Spero non sia nulla di grave. Non è abbiamo proprio bisogno ora”.

Cosa si può fare per migliorare ulteriormente? “Oggi per il livello dell’avversario e di aver giocato anche fuori casa, è difficile da migliorare, anche se è tutto migliorabile. La partita è di altissimo livello pressando alto e difendendo con 50 metri dietro. Si può migliorare nel fare più gol, anche oggi arriviamo tante volte e manca sempre qualcosina per essere più cattivi sotto rete. Faccio i complimenti comunque ai ragazzi, ora arriverà il momento difficile con tante partite e poche scelte di formazione. Sono comunque fiducioso, perchè c’è stata una crescita importante della squadra”.

Ancora Juan Jesus titolare. “Non dimenticate che abbiamo fatto prima di Benfica e Udinese partite con Politano in panchina, che sapete che giocatore rapppresenta per me. Quando vedo che qualche altro giocatore ci dà altre garanzie… Juan Jesus è carismatico ed ha personalità. In squadra ci vogliono questi giocatori. Alessandro sta bene e ora si giocherà ogni tre giorni, ci saranno rotazioni.

È rientrato Olivera che può fare il centrale sinistro ed il quinto, rientra Beukema dall’infrazione al piede. La difesa non mi preoccupa, mi preoccupano gli altri reparti. Spero che per Neres non sia nulla di grave, sarebbe di difficile gestione”.

