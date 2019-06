Copa America: Ospina e James Rodriguez sfidano il Qatar e Messi cerca il riscatto in diretta TV

Alla Copa America in corso di svolgimento in Brasile sono in programma le partite della seconda giornata dei gironi eliminatori del Gruppo B. In campo Ospina e James Rodriguez.

Alle 23:30 ora italiana a Sao Paulo la Colombia del ‘napoletano’ Ospina e di James Rodriguez cerca contro il Qatar la vittoria qualificazione ai quarti di finale.

Nella notte a Belo Horizonte tocca invece a Messi riscattare la sconfitta rimediata contro la Colombia. L’albiceleste è obbligata a vincere contro il Paraguay per evitare una cocente eliminazione anticipata.

Le due gare sono trasmesse in diretta sulla piattaforma DAZN.

