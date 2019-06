Agli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Italia si giocano oggi le partite della seconda giornata dei gironi eliminatori del Gruppo A. In Campo l’Italia e la Spagna di Fabiàn.

Alle 18:30 a Reggio Emilia la Spagna di Fabiàn contro il Belgio è obbligata a vincere per non dire addio alla competizione. Diretta TV in chiaro su Rai Due.

Alle 21:00 a Bologna tocca invece all’Italia cercare contro la Polonia una vittoria che significherebbe semifinale. Diretta TV in chiaro su Rai Uno.

