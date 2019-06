A Salvador de Bahia per il Gruppo B della Copa America in corso di svolgimento in Brasile si è giocata Argentina-Colombia. In gol l’ex Napoli Duvan Zapata

Ha vinto la Colombia 2-0 con le reti al 71′ di Roger Martinez entrato al posto dell’infortunato Muriel al 14′ e all’86’ di Duvan Zapata che ha sostituito Falcao all’81’.

Il portiere del Napoli Ospina ha giocato tutta la partita.

Questa sera alle 21:00 ora italiana a Rio de Janeiro sempre per il Gruppo B si gioca Paraguay-Qatar.

