Levante: abbonamento gratis ai tifosi sempre presenti

Il Levante ha preparato un regalo speciale per i tifosi che sono stati sempre presenti durante la stagione e hanno permesso al Levante di salvarsi

Un affetto smisurato ripagato dal club. Di solito sono i tifosi che regalano al club qualcosa, ma questa volta si è un po’ invertito il ciclo naturale della ruota. Il prossimo anno i tifosi del Levante andranno allo stadio gratuitamente. Tutti? No, solo alcuni: i più fedeli. Quelli che nell’ultima stagione ha contribuito alla salvezza del club valenciano, non perdendosi mai una gara alla Ciutat, potrà beneficiare di un abbonamento gratuito. Anche perché è stato solo grazie ai tifosi se lo stadio del Levante quest’anno ha raggiunto dei numeri record.

Nel complesso l’impianto ha accolto la presenza di 373.673 fan in tutta la stagione, una media di quasi 20 mila persone (19.667 per la precisione) a partita. Se si considera la percentuale di occupazione rispetto alla capienza totale il Levante ha registrato l’80,56%, una media inferiore solo a tre altri club in tutta la Liga e che si piazza al 9° posto nella classifica globale di presenza ai match di campionato. In tutto saranno 14.610 i rinnovi gratuiti: di cui 3.338 destinati ai bambini e i restanti 11.272 spettanti agli adulti. Un’iniziativa dal sapore di riconoscenza per l’affetto smisurato che i tifosi dimostrano alla squadra e al club, sempre e comunque.

fonte: ginalucadimarzio.com

Comments

comments