Copa America: vince l’Uruguay di Cavani, sorpresa Qatar

Prosegue la Copa America in corso di svolgimento in Brasile. Dopo la vittoria della Colombia per 2-0 sull’Argentina, si è giocata l’altra partita del Gruppo B. Vince l’Uruguay di Cavani.

A Rio de Janeiro il Paraguay avanti per 2-0 grazie a una doppietta di Cardozo, si fa raggiungere sul 2-2 dal Qatar in gol con Almoez e Khoukhi.

Nella notte a Belo Horizonte si è giocata la prima partita del Gruppo C, dove l’Uruguay ha mortificato l’Ecuador in dieci dal 24′ per il rosso diretto a Quinteros. Le reti degli uruguagi sono state segnate da Lodeiro, Cavani, Suarez e l’autogol di Mina Meza. Questa notte all’1:00 ora italiana l’altra gara del Gruppo C Cile-Giappone.

