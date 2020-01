Coppa Italia, la Juventus batte la Roma e va in semifinale

Al termine di questo secondo quarto di finale è la Juventus ad andare in semifinale, battendo la Roma per 3 a 1; una tra Milan e Torino sarà la sua prossima avversaria.

Allo Juventus Stadium i bianconeri si impongono per 3 a 1 sulla Roma; a segno Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci.

Nel secondo tempo la Roma ha accorciato le distanze con Under, ma non è bastato per riuscire nella rimonta anche se ci hanno provato fino alla fine. I bianconeri di Sarri sfideranno una tra Milan e Torino, che giocheranno la prossima settimana.

Comments

comments