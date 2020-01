Coppa Italia, Lazio-Napoli in programma mercoledì 29 gennaio

Il tabellone ufficiale della Coppa Italia riporta le date in cui si giocheranno i quarti di finale della competizione, compreso Lazio-Napoli.

In particolare, quello che interessa capire è quando si giocherà Lazio-Napoli. Secondo il tabellone ufficiale, pubblicato dalla Lega Serie A, la partita dovrebbe disputarsi mercoledì 29 gennaio, tra due settimane.

In realtà la data potrebbe variare perché bisogna considerare anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. Ma è ipotizzabile che, comunque vada, la partita di Coppa Italia dovrebbe disputarsi in quella determinata data come riportato dal tabellone.

Di seguito anche una foto del tabellone:

Comments

comments