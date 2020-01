Inter-Cagliari, la formazione ufficiale delle due squadre

Alle 20 e 45 ci sarà Inter-Cagliari, la terza partita prevista per oggi di Coppa Italia; di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Conte e Maran hanno scelto gli undici titolari da mandare in campo questa sera per l’ottavo di finale di Coppa Italia. C’è il ritorno di Alexis Sanchez in campo per l’Inter, mentre il Cagliari giocherà con Cerri in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Dimarco; Alexis, Lukaku. All.: Conte.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen, Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Castro; Cerri. All.: Maran

Comments

comments