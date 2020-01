Coppa Italia. Napoli-Lazio affidata a Massa di Imperia, designato Rocchi per Juventus-Roma

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha designato le sestine arbitrali per le due partite a eliminazione diretta dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-20. Entrambe le gare trasmesse in diretta TV in chiaro su RaiUno.

Questa la sestina arbitrale designata per Napoli-Lazio in programma allo stadio San Paolo martedì 21 gennaio alle ore 20:45:

ARBITRO: Davide Massa di Imperia;

assistenti di linea: Mondin e Di Iorio;

IV uomo: Manganiello;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Costanzo.

Per Juventus-Roma in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 20:45 è stata scelta questa sestina arbitrale:

ARBITRO: Rocchi di Firenze;

assistenti di linea: Ranghetti e Liberti;

IV uomo: Chiffi;

addetto al VAR: Banti;

assistente al VAR: PaganessCostanzo.

