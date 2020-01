Massa di Imperia torna ad arbitrare il Napoli dopo i disastri di Firenze

Per Napoli-Lazio, partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020 in programma allo stadio San Paolo martedì 21 gennaio alle ore 20:45, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Davide Massa di Imperia;

assistenti di linea: Mondin e Di Iorio;

IV uomo: Manganiello;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Costanzo.

Davide Massa, 38enne bancario d’Imperia, è alla sua decima stagione nella Can di A e B. Internazionale dal 2014 Massa ha diretto 294 partite delle quali 133 in Serie A e 14 in Coppa Italia. Ha diretto 2 gare in Champions League (altre 5 nei preliminari) e vanta 9 presenze in Europa League (più altre 9 nei preliminari).

La gara più importante che ha diretto finora è la finale di Supercoppa Italiana vinta nel 2018 dalla Lazio per 3-2 sulla Juventus.

Sono 19 i precedenti dell’arbitro di Imperia con il Napoli (1 in Coppa Italia), terminati per gli azzurri con un bilancio di 14 vittorie, 2 pareggio e 3 sconfitte. L’ultima volta che ha arbitrato una gara del Napoli è successo alla prima giornata del campionato min corso contro la Fiorentina quando ha fischiato due rigori inesistenti (uno per parte) e gestito la gara in maniera non condivisibile.

Sono invece 14 i precedenti di Massa con la Lazio e i biancocelesti hanno rimediato 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

L’arbitro ligure non ha mai diretto una gara tra Napoli e Lazio.

Massa è ritenuto un arbitro che non si lascia intimidire dal fattore campo. Tende però a spezzettare il gioco fischiando un numero di falli leggermente superiore alla media dei suoi colleghi. La gestione dei cartellini rientra nelle medie statistiche della classe arbitrale italian. Massa difficilmente fischia un rigore (1 ogni 3,8 partite).

Comments

comments