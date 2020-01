Coppa Italia, sia Inter che Milan hanno l’andata in casa: cosa succederà?

La qualificazione dell’Inter in semifinale di Coppa Italia ha fatto sorgere un problema logistico per le semifinali di andata; la Lega dovrà intervenire per risolvere.

Il problema riguarda il fatto che le due semifinali di andata, una tra Inter e Napoli e l’altra tra Milan e Juventus, si dovrebbero giocare entrambe a San Siro.

Un problema logistico, come detto poco più su; la Lega, a tal proposito, dovrà intervenire per risolvere la situazione. Due le soluzioni: invertire una delle due gare, danneggiando Napoli o Juventus, oppure decidere di giocare le sfide in due giorni differenti.

Entrambe, infatti, sono in programma il 12 febbraio. Nelle prossime ore sarà data sicuramente una soluzione al problema.

