Corbo: “Chiriches e Luperto non mi hanno convinto, sono preoccupato per giovedì”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Antonio Corbo di Repubblica.

“Ho considerato Sassuolo-Napoli come una prova generale per il Salisburgo. Ho trovato due motivi di preoccupazione: Chiriches e Luperto non mi hanno convinto, e hanno giocato al fianco di Koulibaly. Giovedì invece dovranno giocare in coppia. Sono preoccupato per giovedì, ma la sfida con il Salisburgo si deciderà dai gol che segnerà il Napoli e non da quelli che eventualmente prenderà. Verdi? Non mi sembra da Napoli. Servono calciatori di assoluto valore e/o di prospettiva, come Ruiz. Lo stesso Ounas è un calciatore adatto a dei ritagli di partita, ma non a sostituire un colosso come Callejon.

