Marelli: “Rigore mancato su Milik? Ci poteva stare”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro.

“Rigore su Milik? Il rigore c’era, non era un episodio da VAR, ma si poteva fischiare. La valutazione del campo è stata rispettata da chi valuta al VAR, ma non trattandosi di chiaro errore, lo strumento tecnologico non è potuto intervenire. Sulla sforbiciata di Piatek il fallo c’è, ma il centrale del Chievo tocca la palla con il braccio. Alcuni episodi sono molto difficili da valutare, e anche con le immagini si fa fatica a dare una certezza. Juve-Atletico? Mi aspetto una battaglia, ci vorrà un arbitro capace di tenere le redini del gioco. Gasperini? Rischia parecchio, il gesto è davvero grave, anche se il dirigente della Sampdoria non doveva trovarsi lì. Il gesto è stato davvero gratuito, bisogna stare attenti a cosa farà il giudice sportivo”.

Comments

comments