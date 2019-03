Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Va raddrizzato un discorso, un’idea che ultimamente si sta diffondendo in platea; il Napoli non ha scelto l’Europa League, è stato costretto a sceglierla dopo aver fallito l’obiettivo Scudetto, senza tener conto della Coppa Italia e dei 18 punti di distacco dalla Juventus capolista. L’Europa è l’ennesima ed ultima occasione per dare lustro a questa stagione.”

