Trevisani: “A Salisburgo non sarà una scampagnata”

Il giornalista di Sky, Riccardo Trevisani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“All’andata col Salisburgo il Napoli ha ottenuto un ottimo risultato, comodo, ma al ritorno non sarà una scampagnata. Il Salisburgo avrebbe meritato di segnare un gol al San Paolo, l’abbiamo visto, quindi è chiaro che non scampagna mai. Non entrerà in campo convinto di essere già eliminato, tutt’altro, pertanto il Napoli dovrà entrare in campo con la volontà di fare un gol. Campionato? Se il Napoli oggi si fermasse e iniziasse a fare un pareggio e una sconfitta, alternandole, fino al termine del campionato, arriverebbe comunque in Champions League”.

