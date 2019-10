Corbo: “Napoli senz’anima, la giusta dimensione è il quarto posto”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, ha analizzato il momento del Napoli dopo il pari contro il Genk.

“Ma ci voleva la Champions per sapere che il Napoli è senz’anima? Il quarto posto in serie A è la giusta dimensione, persino generosa se solo si seguono due coordinate. La prima, non batte né segna un gol agli allegrotti belgi del Genk che dal Salisburgo ne presero sei. L’altra: sbiadisce nel confronto con Inter e Juve che si mostrano molto più fluide e toniche anche in Europa, non a caso sono prima e seconda in Italia. Dov’è finito il Napoli che il 17 settembre, appena due settimane fa, stese il Liverpool?”.

