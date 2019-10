John van’t Schip, c.t. della Nazionale greca, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le sfide con Italia e Bosnia, in cui non figura il nome di Kostas Manolas.

Il difensore del Napoli è stato escluso insieme ad altri veterani della compagine ellenica come Sokratis, Torosidis e Samaris e non prenderà parte alle prossime due gare di qualificazione a Euro 2020. Manolas, dunque, rimarrà a Castel Volturno.

