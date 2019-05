Corbo: “Nessuna tensione tra ADL e Ancelotti, passeranno una settimana in barca insieme”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Scontro Ancelotti-De Laurentiis? E’ stata una voce rilasciata senza alcuna verifica, rilanciata da una radio romana che già in passato aveva palesato questi attriti. Per quanto ne so i rapporti tra i due sono idilliaci, possono esserci visioni diverse sul mercato ma questo è normale.

Ci sono pensieri da far combaciare mettendo la strategia economica della società e la voglia di Ancelotti di rinforzare la squadra per puntare sempre più in alto. Tornando alla lite Ancelotti-De Laurentiis, passeranno insieme una settimana in barca.”

