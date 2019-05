Montervino: “Stagione postiva ma mi aspettavo di più da Ancelotti”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Voto 8 ad Ancelotti? Per me è un voto un po’ eccessivo. Mi aspettavo qualcosa in più dalle sue scelte, ad esempio non mi è piaciuta la scelta di schierare Verdi ed Insigne a Bologna.

Vedendo il ritiro di Dimaro mi sono meravigliato di quanta poca esercitazione a secco si faceva. E’ vero anche che i metodi di allenamento sono cambiati, ora ad esempio i calciatori sono impegnati anche in estate.

La differenza nelle metodologie di Sarri e di Ancelotti è che quando non hai top player devi fare in modo che qualcuno ti dia una mano per fare meglio.

