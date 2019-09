Corbo: “Pochi abbonamenti per via di una disillusione per il mercato”

Antonio Corbo parla dei pochi abbonamenti per il Napoli, che può essere vista anche come una disillusione dei tifosi per il mercato.

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, che si è soffermato sulla questione degli abbonamenti. Per lui il fatto che sono pochi è anche per via di una disillusione su alcune storie di mercato, come quella di Icardi e James Rodriguez.

Di seguito le sue parole:

“Pochi abbonamenti per il Napoli? Credo che ci sia una disillusione da parte dei tifosi per alcune storie di calciomercato. I tifosi davvero pensavano che il Napoli potesse prendere Icardi, ma noi abbiamo raccontato che era complicato perché il giocatore voleva la Juve.

Lo stesso discorso vale per James, che è uno dei giocatori più popolari al mondo. Il suo mancato arrivo ha generato forse delusione tra i sostenitori partenopei.”

