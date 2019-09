De Maggio: “Non credo che qualcuno rimonterà la Juve in casa così”

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato a parlare di Juventus-Napoli; per lui è difficile credere che a qualcuno riesca una rimonta come quella.

Di seguito le sue parole:

“Credo che non capiterà mai più nella storia del calcio che la Juventus sia in vantaggio 3 a 0 sul proprio campo e poi venga rimontata. Ora ci sono tante critiche sul Napoli, ma siamo nella fase iniziale del campionato e bisogna andarci piano con i giudizi perché in molti devono trovare la migliore condizione.”

