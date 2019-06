Corbo: “Sarri? Ha fatto una scelta da professionista”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato a “Un Calcio alla Radio” di Sarri alla Juventus e di cosa deve fare il Napoli per la prossima stagione.

Il giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto a “Un Calcio alla Radio”, la trasmissione di Umberto Chiariello su Radio CRC. Nel suo intervento ha parlato della scelta di Sarri di andare alla Juventus e su cosa deve fare il Napoli per la prossima stagione.

Di seguito le sue parole:

“Sarri alla Juve? Per mia convinzione non credo mai agli uomini di calcio che dimostrano amore eterno. Si è molto diffusa la cultura del tradimento. In lui ci sono molte contraddizioni, ma sul campo è un professionista. Non mi interessa se va alla Juventus. I napoletani imparino che la gente del calcio è fatta da marinai senza bandiera.

Manolas sarebbe un acquisto straordinario, i tifosi devono avere fiducia. Il Napoli deve sviluppare un programma basato su 3 punti: Ancelotti deve avere metodi meno morbidi ed una migliore condizione tecnica ed atletica; rivalutare Insigne; infine Ancelotti deve spiegare l’idea del futuro della squadra per incrementare l’attesa dei tifosi e non perdere spettatori.“

Comments

comments