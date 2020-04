Coronavirus – Il dottor Paolo Ascierto, oncologo dell’ospedale Pascale di Napoli che ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

“In questa fase non bisogna abbassare la guardia. I numeri in Campania sono buoni, ma non possiamo dire di essere usciti dalla Fase 1. I contagi al Nord sono elevati ancora. Da noi ci sono meno pazienti in terapia intensiva. ma dobbiamo comunque mantenere alto il livello di allerta. Il virus ancora circola“.

