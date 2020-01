Corriere del Mezzogiorno: il Napoli ci prova per Tripaldelli

La redazione del Corriere di Mezzogiorno fornisce un’importante indiscrezione su un possibile interessamento del Napoli per Tripaldelli.

“Giuntoli – si legge sul quotidiano – lavora per una soluzione low cost sulla fascia sinistra, ieri ha tentato l’assalto per Alessandro Tripaldelli del Sassuolo in prestito gratuito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro rilanciando poi fino a 10 milioni. Il club emiliano ha detto no chiedendo 2 milioni per il prestito, condizione rifiutata dal Napoli anche perché l’esterno sinistro napoletano classe ’99 mercoledì si è operato all’inguine e rientrerà in campo a fine febbraio”.

Comments

comments