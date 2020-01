La redazione di Sky Sport fornisce importanti aggiornamenti sulla trattativa fra Verona e Fiorentina per Amrabat.



Sembrerebbe, infatti, che sia stato raggiunto un accordo totale tra Fiorentina e Verona per il calciatore che si trasferirà a Firenze per 20 milioni di euro. Amrabat concluderà la stagione con il Verona e passerà in maglia viola a giugno.

