Corriere dello Sport: non solo Amrabat e Rhamani, Napoli interessato anche a Kumbulla del Verona

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla dell’asse di mercato tra Napoli e Verona che vede protagonisti Amrabat, Rhamani e Kumbulla.

Sembrerebbe, infatti, che il Napoli sia interessato a tutti e tre i calciatori. Mentre per Rhamani e Amrabat è già stato dimostrato fortemente l’interesse, per Kumbulla si aspetta che il giovane difensore convinca definitivamente il Napoli in vista della prossima sessione di mercato. Nel frattempo Giuntoli è costantemente al telefono con l’agente del calciatore.

