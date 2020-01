UEFA, Rosetti: “Sul fuorigioco di pochi centimetri resta decisione del campo”

Il presidente della Commissione Arbitri UEFA, Roberto Rosetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.



La Var si avverte soprattutto quando non c’è. Dai sedicesimi sarà anche in Europa League. E tutta la Champions, Euro 2020, Euro e finale di Champions donne. Un lavoro enorme. La Var è indispensabile, garante di giustizia, però non deve alterare spirito e fluidità del gioco. Vogliamo interventi Var solo quando le immagini evidenziano un chiaro errore, non per ri-arbitrare le partite. Altrimenti meglio la decisione dal campo.”

