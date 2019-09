Corriere, fastidio al polpaccio per Manolas

Secondo il Corriere dello Sport le condizioni di Manolas non sono ottimali per un problema al polpaccio rimediato contro il Liverpool.

Il recupero di Manolas per domani con il Lecce è da valutare, ed in questo momento è a forte rischio esclusione. Al suo posto è pronto Maksimovic, Ancelotti deciderà oggi se rischiare o meno il greco. Sulla sinistra invece ci sarà Insigne che ha potuto riposare almeno un po’ nella partita di Champions e quindi sarà in campo dal primo minuto. Davanti, probabile l’esordio di Milik, alla ricerca del gol che manca da tanto. Accanto a lui potrebbe esserci Llorente.

