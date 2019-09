Jacobelli: “Impresa del Napoli con il Liverpool”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso di “Si gonfia la rete”, è intervenuto Xavier Jacobelli, soffermandosi anche sul momento del Napoli di Ancelotti:

“Bisogna rimarcare la grandezza dell’impresa del Napoli in Champions e la capacità della formazione azzurra di sconfiggere al debutto il Liverpool. Il risultato riflette una nuova consapevolezza del Napoli e la vittoria è frutto anche del lavoro svolto dalla società sul mercato: qualitativamente il Napoli si è rinforzato ed è bello che tra i migliori ci sia Di Lorenzo, un italiano.

Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, diversi grandi giocatori stranieri hanno deciso di approdare in Italia. Che il calcio italiano stia tonando ad esercitare un grande appeal a livello internazionale è assodato, ma ci sono ancora delle criticità da risolvere. Gli stadi ad esempio: l’Italia è in ritardo e poi la questione della lotta al razzismo deve essere intensificata. Nel frattempo, godiamoci le nostre italiane protagoniste in Champions League. L’avvio è stato esaltante per il Napoli che credo si divertirà molto sia in campionato che in Champions”.

Comments

comments