Corsi: “De Laurentiis? L’ho visto giovedì, ma non era brillantissimo”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli.

“Con il senno di poi, non si può mai sapere. In questo momento, bisogna preparare la partita e pigiare sull’ acceleratore. Abbiamo giocato le partite decisive con ragazzi giovani perché gli altri erano infortunati. Con il Torino e la Fiorentina sono state due belle partite. Di Lorenzo è un giocatore in esplosione. La squadra sta bene ed è convinta. Sono le altre ad aver paura; per noi, sarà un’occasione contro l’Inter da cogliere. All’andata abbiamo perso di misura e quindi, penso che possiamo fare bene. Devo fare il mio lavoro e non mi sento di parlare di ciò che sarà. De Laurentiis l’ho visto giovedì in Lega Calcio ma non era brillantissimo nonostante lo stimi e mi faccia simpatia. L’Empoli e il Napoli sono due squadre su binari differenti. Se si va ad escludere le squadre piccole chi propone, poi, i giovani? Una volta definito il campionato partirà la caccia ai 10 giocatori giovani che possono andare in squadre importanti e l’Empoli ne ha quattro: Di Lorenzo, Bennacer, Krunic e Traoré”.

