Marchetti: “Napoli una delle soluzioni migliori per De Rossi”

A Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista.

“Il Napoli dovrà intervenire a centrocampo, soprattutto a livello numerico. Milik ha fatto fatica contro una squadra che l’anno prossimo sarà in lotta per lo scudetto, dunque il Napoli farà un mercato importante. Il prossimo anno sarà il vero primo anno di Ancelotti, dopo aver ereditato la squadra di Sarri. Icardi? Sogno irraggiungibile, lui vuole 10 milioni all’anno e vuole una squadra top che possa lottare per vincere la Champions League. La cessione di Icardi è una decisione societaria, non di Conte: Spalletti ha avuto l’input da società e spogliatoio per fare la ‘guerra’ e risolvere un problema che perdurava da tempo. Belotti? Può fare il salto di qualità, il Torino gli sta stretto e Napoli sarebbe una piazza straordinaria per lui che viaggia anche sulle emozioni. De Rossi? Il Napoli per lui sarebbe una delle soluzioni migliori, sarebbe un punto di riferimento per lo spogliatoio. De Laurentiis fa bene a pensare a lui, 15 partite possono diventare 25: la Roma non ha voluto capirlo”.

