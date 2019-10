CorSport, “Clásico” di mercato per Fabian: ADL vuole blindarlo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del futuro di Fabian Ruiz, per il quale Barcellona e Real Madrid sarebbero pronte a fare follie.

“Il Barcellona, talmente interessato al giocatore da inviare a Lecce il team manager Abidal per visionarlo ancora dal vivo; e poi il Real. Clasico di mercato in atto, ma il Napoli non sta mica a guardare”, scrive il quotidiano, che però ricostruisce anche la strategia degli azzurri per blindare il centrocampista. Nelle trattative per il rinnovo con il suo agente, Alvaro Torres, il club ha manifestato l’intenzione di inserire una maxi-clausola risolutiva, valida solo per l’estero, da 120 milioni di euro. Altri aspetti su cui si discute, sono la durata del contratto e l’ingaggio annuo.

Comments

comments